***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 14:53
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2022 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBEST
MAL MİKTARI MAL MİKTARI
KÜTÜK 152.000 Ton 45.600 Ton 106.400 Ton
NERV. İNŞAAT DEMİRİ 140.000 Ton 42.000 Ton 98.000 Ton
KANGAL-ÇUBUK 111.000 Ton 33.300 Ton 77.700 Ton
PROFİL 100.000 Ton 30.000 Ton 70.000 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2021 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985796
BIST