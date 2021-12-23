***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2022 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBESTMAL MİKTARI MAL MİKTARIKÜTÜK 152.000 Ton 45.600 Ton 106.400 TonNERV. İNŞAAT DEMİRİ 140.000 Ton 42.000 Ton 98.000 TonKANGAL-ÇUBUK 111.000 Ton 33.300 Ton 77.700 TonPROFİL 100.000 Ton 30.000 Ton 70.000 TonTalep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2021 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Tüm müşterilerimize duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985796BIST