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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2021 14:53
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2022 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
MALZEMENİN CİNSİ                    MİKTARI          % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST
                                                                                           MAL MİKTARI            MAL MİKTARI
 
KÜTÜK                                             152.000 Ton               45.600 Ton                  106.400 Ton
NERV. İNŞAAT DEMİRİ                     140.000 Ton               42.000 Ton                    98.000 Ton
KANGAL-ÇUBUK                               111.000 Ton               33.300 Ton                    77.700 Ton
PROFİL                                             100.000 Ton               30.000 Ton                   70.000 Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2021 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985796


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Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,71 22,73 -0,10  
Gümüş Gr. 8,35 8,36 -0,60  
B. Petrol 75,41 75,41 0,13  
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