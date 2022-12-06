***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 18:22
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıkları Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 31.999.559,50 TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 18.294.787,26 TL nominal değere sahip A Grubu paylarının, 05 Aralık 2022 tarihindeki borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13.05 TL bedel üzerinden borsa dışında satışına yönelik bağlı ortaklıklarımız ve Türkiye Varlık Fonu arasında anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084960
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0348
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5016
18:051.060,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.060,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6279
|18,6372
|% 0,00
|
|Euro
|19,4995
|19,5140
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,5896
|22,7029
|% -0,16
|
|Frank
|19,7062
|19,8249
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,86
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.136
|7.193
|25,00
|
|Yarım
|3.456
|3.517
|12,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|-3,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY