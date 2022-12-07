***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 17:52
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıkları Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 31.999.559,50 TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 18.294.787,26 TL nominal değere sahip A Grubu paylarının, 05 Aralık 2022 tarihindeki borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13.05 TL bedel üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na borsa dışında satışına yönelik işlemler tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085550
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0916
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.068,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.068,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6328
|18,6379
|% 0,02
|
|Euro
|19,5889
|19,6066
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,6579
|22,7716
|% 0,50
|
|Frank
|19,7318
|19,8507
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|11,89
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|6,69
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.193
|7.249
|49,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|24,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,29
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ