***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıkları Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 31.999.559,50 TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz sermayesi içinde yer alan 18.294.787,26 TL nominal değere sahip A Grubu paylarının, 05 Aralık 2022 tarihindeki borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13.05 TL bedel üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na borsa dışında satışına yönelik işlemler tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlaİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085550BIST