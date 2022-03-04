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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2022 18:02
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPARSLAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ERCÜMEND ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi üyesi /Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FATİH MEHMET ERKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUHAMMED ALİ OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MUSTAFA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
YUSUF CANBOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007409


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Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
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Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,27  
B. Petrol 114 114 3,77  
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