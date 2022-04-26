***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 17:56
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ARSLAN NARİN Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
UĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YUSUF ZAFER DEMİRTAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023980
BIST
17:462.405
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -77,79
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:4614,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4615,7690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0647
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:46908,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,08
|Açılış
|: 908,02
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.567.939
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.436.090
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|40.423.335
|% -9,76
|
|TSPOR
|5,83
|278.065.636
|% -9,75
|
|GSDDE
|4,02
|45.508.094
|% -8,84
|
|KGYO
|4,68
|22.143.200
|% -8,77
|
|THYAO
|39,08
|6.736.271.947
|% -1,31
|
|KRDMD
|14,66
|3.021.326.924
|% -2,66
|
|GARAN
|14,98
|1.927.267.324
|% 0,07
|
|EREGL
|33,22
|1.926.581.622
|% -3,71
|
|SISE
|17,65
|1.890.779.081
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,61
|1.321.165.185
|% -5,43
|
|YKBNK
|4,96
|1.767.117.976
|% -3,31
|
|ODAS
|2,39
|789.680.536
|% -3,63
|
|TSKB
|1,90
|391.933.957
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,66
|3.021.326.924
|% -2,66
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7953
|14,8011
|% 0,23
|
|Euro
|15,7653
|15,7759
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,6470
|18,7405
|% -0,68
|
|Frank
|15,3718
|15,4644
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% 0,18
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,62
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de