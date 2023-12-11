***KRDMD* *HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KRDMD******HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [HEKTS, KRDMD]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören HEBAH.V, IZBAQ.V, KRBAN.V, PPBAW.V, PWBAL.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEMİNE ÜSTÜNDAĞ36030414HÜSEYİN ILDIR13769032Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224682BIST