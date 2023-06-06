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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.06.2023 18:54
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Alparslan BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır. Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Yönetim Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve 90 no'lu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'inci maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR atanmıştır.
Yönetim Kurulu'nun aynı tarih ve 91 no'lu kararı ile de Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156591


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