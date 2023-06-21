***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE, Satış prosedürümüze göre Temmuz-Eylül 2023 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır. % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBEST MALZEMENİN CİNSİMİKTARIMAL MİKTARIMAL MİKTARIKütük 165.000 Ton 49.500 Ton 115.500 Ton Nerv. İnşaat demiri 136.000 Ton 40.800 Ton 95.200 Ton Kangal-Çubuk 133.000 Ton 39.900 Ton 93.100 Ton Profil 115.000 Ton 34.500 Ton 80.500 Ton Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 26.06.2023 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160675BIST