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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2023 09:04
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE, Satış prosedürümüze göre Temmuz-Eylül 2023 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.                         % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST MALZEMENİN CİNSİ
 MİKTARI
                                                          MAL MİKTARI  
MAL MİKTARI
Kütük                    165.000 Ton           49.500 Ton                      115.500 Ton Nerv. İnşaat demiri        136.000 Ton        40.800 Ton                       95.200  Ton Kangal-Çubuk                   133.000 Ton         39.900 Ton                       93.100  Ton Profil                115.000 Ton         34.500 Ton                       80.500  Ton Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 26.06.2023 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160675


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAPGM 55,55 64.417.375 % 92,50  
KRDMB 16,95 46.011.888 % 0,65  
KRDMA 17,70 36.706.815 % 0,62  
KRDMD 19,47 1.400.356.782 % 0,57  
YYLGD 24,32 29.114.284 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 23,5343 23,5675 % 0,03  
Euro 25,6982 25,7047 % -0,08  
Sterlin 29,9982 30,1486 % 0,06  
Frank 26,1018 26,2591 % -0,14  
Riyal 6,2585 6,2898 % -0,06  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -2,33  
Altın Gr. 1.465 1.465 -1,34  
Cumhuriyet 9.625 9.770 -90,00  
Tam 9.576 9.819 -106,15  
Yarım 4.690 4.788 -11,00  
Çeyrek 2.345 2.394 -5,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 -0,08  
Gümüş Gr. 17,49 17,52 -0,04  
B. Petrol 76,08 76,08 0,18  
Seans Raporu 18:10
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