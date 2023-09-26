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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2023 14:39
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2023 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Malzemenin Cinsi                       Miktarı      % 30 Taahhütlü % 70 Serbest
                                      Mal Miktarı                 Mal Miktarı
Kütük                             219.000 Ton           65.700 Ton             153.300 Ton
Nerv. İnşaat Demiri                 136.000 Ton         40.800 Ton               95.200 Ton
Kangal-Çubuk                       111.000 Ton         33.300 Ton               77.700 Ton
Profil                         109.000 Ton        32.700 Ton               76.300 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 28.09.2023 Perşembe günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197325


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GOZDE 32,12 145.736.644 % 10,00  
TETMT 2.594,90 107.950.115 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 84.623.873 % 10,00  
QNBFL 550,00 5.290.074 % 10,00  
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Altın Ons 1.907 1.907 -9,16  
Altın Gr. 1.671 1.671 -5,20  
Cumhuriyet 11.333 11.504 -43,00  
Tam 11.089 11.166 -32,00  
Yarım 5.562 5.606 -16,00  
Çeyrek 2.772 2.803 -8,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 -0,17  
Gümüş Gr. 20,07 20,10 -0,15  
B. Petrol 91,62 91,62 -0,26  
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