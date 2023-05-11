***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesidir.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 34.200.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarA Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 10.05.2023 34.510 0,003 12,98 -A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 10.05.2023 5.000 0 13,03 -A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 10.05.2023 48.735 0,004 13,05 -A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 11.05.2023 600.000 0,053 13,62 -D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 11.05.2023 400.000 0,035 14,02 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 11.05.2023 tarihinde pay başına 13,16 – 14 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 13,6241 TL) toplam 600.000 TL nominal tutarlı A grubu (KRDMA) payları, 13,95 – 14,23 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,0175 TL) toplam 400.000 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) payları geri alınmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150576BIST