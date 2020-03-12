***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:58
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827351
BIST
11:0797.987
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -2.979,07
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
11:076,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:077,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:07328,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,71
|Açılış
|: 328,36
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.098.920
|% 20,00
|
|ECILC
|4,75
|166.800.663
|% 19,05
|
|DEVA
|11,65
|81.419.961
|% 17,20
|
|SELEC
|8,61
|61.895.165
|% 16,67
|
|PINSU
|2,75
|7.720.993
|% 16,03
|
|RYGYO
|4,45
|7.692.460
|% -16,51
|
|RYSAS
|4,76
|14.386.312
|% -16,34
|
|HUBVC
|16,75
|15.990.537
|% -16,25
|
|TSPOR
|3,62
|59.264.620
|% -15,81
|
|ALCTL
|13,67
|5.734.100
|% -15,67
|
|THYAO
|9,00
|205.644.103
|% -6,35
|
|MGROS
|24,10
|106.773.403
|% 4,87
|
|BIMAS
|57,65
|71.146.776
|% 4,06
|
|SELEC
|8,61
|61.895.165
|% 16,67
|
|ODAS
|1,43
|59.499.706
|% -11,18
|
|IHLGM
|1,02
|57.702.611
|% -8,93
|
|ODAS
|1,43
|59.499.706
|% -11,18
|
|ADESE
|1,33
|50.872.190
|% 0,76
|
|CEMAS
|0,82
|27.933.589
|% -10,87
|
|EKGYO
|1,18
|39.042.783
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9661
|8,0060
|% 0,34
|
|Frank
|6,6473
|6,6874
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,01
|34,01
|-1,78
|