***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 15:18
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914812
BIST
15:471.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
15:477,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
15:478,8942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
15:47408,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,56
|Açılış
|: 408,60
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler15:47
|INDES
|27,72
|294.766.363
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.499.260
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.378.841
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.824.536
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,20
|37.213.271
|% -8,14
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,90
|2.296.557.694
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,19
|1.532.185.817
|% 5,27
|
|PETKM
|5,69
|1.505.192.778
|% 2,71
|
|GARAN
|9,31
|1.229.494.713
|% 1,20
|
|SISE
|7,74
|1.011.167.769
|% 0,13
|
|PETKM
|5,69
|1.505.192.778
|% 2,71
|
|KRDMD
|7,19
|1.532.185.817
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,46
|449.643.884
|% 1,65
|
|DOHOL
|3,35
|541.281.179
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,40
|228.713.295
|% 1,45
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3649
|7,3683
|% 0,11
|
|Euro
|8,8879
|8,8942
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2619
|10,3134
|% 0,15
|
|Frank
|7,9972
|8,0454
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% 0,09
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,09
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|3,32
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|1,61
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,89
|
Seans Raporu
15:47
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