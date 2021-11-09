***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 15:37
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976259
BIST
15:421.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:429,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:4211,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0452
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:42570,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,71
|Açılış
|: 570,33
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:40
|TSPOR
|6,18
|27.032.266
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,42
|119.312.647
|% 8,95
|
|GSDDE
|4,27
|30.807.674
|% 7,83
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|167.026.882
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.348.327
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.115.706
|% -9,90
|
|INVEO
|28,76
|14.325.065
|% -8,99
|
|AKFGY
|5,44
|33.024.026
|% -8,11
|
|PETKM
|7,01
|2.322.083.130
|% 2,79
|
|GARAN
|10,84
|2.120.951.959
|% 0,56
|
|THYAO
|18,10
|2.019.387.206
|% 0,28
|
|SISE
|9,41
|1.730.408.581
|% 4,91
|
|YKBNK
|3,13
|1.069.884.351
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|1.069.884.351
|% 2,96
|
|PETKM
|7,01
|2.322.083.130
|% 2,79
|
|ODAS
|1,54
|363.610.752
|% 4,05
|
|GARAN
|10,84
|2.120.951.959
|% 0,56
|
|SISE
|9,41
|1.730.408.581
|% 4,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7222
|9,7246
|% 0,49
|
|Euro
|11,2605
|11,2650
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1444
|13,2103
|% 0,41
|
|Frank
|10,5837
|10,6475
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5842
|2,5972
|% 0,44
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,05
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:56EGEPO
Yüzde 6.02 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 246, 565 adet işlem
-
15:54XU100
Endeks 1, 625 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 21, 991.00 milyon TL de
-
15:54GSDDE
Yüzde 8.08 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 978 adet işlem
-
15:53VKING
Yüzde 4.71 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 943 adet işlem
-
15:52VERTU
Yüzde 5.37 oranında artışla 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 370, 751 adet işlem