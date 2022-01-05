***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:05
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988861
BIST
10:441.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:4413,3934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0141
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:4415,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:44782,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,42
|Açılış
|: 782,93
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BEYAZ
|9,75
|24.722.185
|% 6,32
|
|ELITE
|24,48
|31.894.870
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,84
|12.600.383
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,17
|9.955.570
|% -5,88
|
|KUYAS
|5,03
|2.523.498
|% -5,09
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,22
|589.639.736
|% 1,84
|
|EREGL
|30,06
|370.597.992
|% -0,53
|
|BIMAS
|69,20
|313.993.756
|% 2,22
|
|TSPOR
|7,63
|298.484.651
|% 4,23
|
|GARAN
|11,43
|281.769.142
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|99.686.931
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,63
|298.484.651
|% 4,23
|
|TSKB
|1,47
|45.667.469
|% -0,68
|
|ODAS
|1,38
|40.215.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|96.467.876
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3626
|13,3738
|% -0,25
|
|Euro
|15,1042
|15,1328
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,1086
|18,1994
|% 0,16
|
|Frank
|14,6033
|14,6913
|% 0,23
|
|Riyal
|3,5616
|3,5794
|% 0,08
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,03
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|