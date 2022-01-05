***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 11:14
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988880
BIST
15:301.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,40
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:3013,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0700
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:3015,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1269
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2787
En Düşük
15,0100
15:30786,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,63
|Açılış
|: 786,14
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:28
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|24.702.413
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.862.760
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.366.494
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.263.549
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,80
|44.211.719
|% -7,54
|
|SANFM
|27,88
|14.555.636
|% -6,76
|
|THYAO
|23,48
|1.682.570.060
|% 2,98
|
|PETKM
|8,60
|1.081.002.878
|% 5,01
|
|GARAN
|11,45
|1.075.068.390
|% 0,17
|
|EREGL
|29,92
|1.073.677.973
|% -0,99
|
|TUPRS
|176,10
|781.226.946
|% 3,89
|
|PETKM
|8,60
|1.081.002.878
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,45
|397.625.698
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,25
|224.844.574
|% -0,44
|
|GARAN
|11,45
|1.075.068.390
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,70
|645.836.291
|% 5,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4591
|13,4738
|% 0,49
|
|Euro
|15,2369
|15,2685
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,1617
|18,2527
|% 0,45
|
|Frank
|14,6364
|14,7246
|% 0,46
|
|Riyal
|3,5710
|3,5889
|% 0,35
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,63
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|45,00
|
|Tam
|5.189
|5.324
|41,96
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|20,29
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,02
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,34
|
Seans Raporu
15:28
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15:43GSDDE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 814, 353 adet işlem
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15:41GLYHO
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 308, 656 adet işlem
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 29 artarak (% 0.57 ) 2, 169
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15:40XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 15, 402.00 milyon TL de
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15:40HURGZ
Yüzde 9.78 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 493, 189 adet işlem