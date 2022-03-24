***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 13:42
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012597
BIST
14:582.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,11
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:5814,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
14:5816,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
14:58934,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,07
|Açılış
|: 934,99
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
935,12
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.408.787
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.513.220
|% 9,98
|
|AYEN
|13,24
|67.424.877
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,83
|40.200.678
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|8.359.428
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.094.817
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,78
|64.508.364
|% -7,58
|
|KAPLM
|63,00
|15.392.312
|% -7,35
|
|KRDMD
|15,94
|2.563.812.512
|% 3,98
|
|THYAO
|28,10
|1.492.464.653
|% 0,00
|
|EREGL
|33,88
|1.299.141.721
|% 1,13
|
|GARAN
|12,06
|1.073.785.750
|% -0,90
|
|SISE
|14,26
|816.896.237
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,94
|2.563.812.512
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,28
|369.993.481
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,95
|572.916.157
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,26
|471.352.398
|% -1,51
|
|GARAN
|12,06
|1.073.785.750
|% -0,90
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8591
|14,8634
|% 0,23
|
|Euro
|16,3785
|16,4095
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,5640
|19,6621
|% 0,12
|
|Frank
|15,9044
|16,0002
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9507
|3,9705
|% 0,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,64
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.161
|6.315
|69,04
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.527
|16,70
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|