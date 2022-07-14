***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 17:49
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045494
BIST
17:452.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -26,36
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.382
17:4517,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0698
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:4517,4909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0748
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:45960,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,43
|Açılış
|: 960,76
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DOAS
|91,35
|192.546.646
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.852.986
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.463.758
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.347.371
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|96.119.405
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.154.054
|% -9,97
|
|GESAN
|51,20
|339.985.425
|% -9,46
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IZFAS
|2,36
|5.101.599
|% -5,98
|
|DAGHL
|23,56
|9.401.642
|% -5,84
|
|THYAO
|48,04
|5.565.832.760
|% -2,36
|
|SISE
|20,42
|1.162.673.878
|% -1,92
|
|ODAS
|3,26
|959.904.368
|% 6,89
|
|EREGL
|25,84
|880.393.374
|% -0,54
|
|KARSN
|7,34
|757.845.415
|% 6,22
|
|ODAS
|3,26
|959.904.368
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,97
|751.459.379
|% 5,69
|
|TSKB
|2,09
|255.308.942
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,18
|506.204.083
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|5.565.832.760
|% -2,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4826
|17,4937
|% 0,40
|
|Euro
|17,4741
|17,4886
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,5570
|20,6601
|% -0,36
|
|Frank
|17,6711
|17,7776
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6438
|4,6671
|% 0,46
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-27,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.554
|6.689
|-44,00
|
|Yarım
|3.194
|3.258
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.628
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-3,28
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Seans Raporu
17:43
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