***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 11:41
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057948
BIST
11:323.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,54
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:3218,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1399
En Düşük
18,0790
11:3218,0455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0222
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:321.020,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.020,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.020,54
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:32
|HKTM
|17,71
|2.505.186
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.882.702
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.844.901
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.478.208
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,03
|17.053.576
|% -7,21
|
|KLRHO
|20,30
|3.827.843
|% -5,67
|
|KGYO
|16,49
|9.655.650
|% -5,12
|
|ELITE
|18,40
|24.611.456
|% -4,27
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|THYAO
|71,45
|5.492.391.575
|% 5,38
|
|YKBNK
|6,18
|1.975.017.366
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,37
|1.653.897.542
|% -0,96
|
|GARAN
|23,60
|1.435.216.161
|% 2,25
|
|ISCTR
|8,39
|1.330.404.566
|% 2,32
|
|YKBNK
|6,18
|1.975.017.366
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,96
|1.073.291.374
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,37
|508.375.909
|% 3,49
|
|ISCTR
|8,39
|1.330.404.566
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,37
|1.653.897.542
|% -0,96
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1324
|18,1399
|% 0,17
|
|Euro
|18,0347
|18,0455
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3766
|21,4838
|% 0,05
|
|Frank
|18,7538
|18,8667
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8114
|4,8356
|% 0,06
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|-12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47YGYO
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 683, 587 adet işlem
-
11:46LIDER
Yüzde 9.96 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 343 adet işlem
-
11:45GSDDE
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 032, 661 adet işlem
-
11:44EDATA
Yüzde 4.99 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 509, 707 adet işlem
-
11:43BERA
Yüzde 5.02 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 891, 340 adet işlem