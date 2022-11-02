***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 12:53
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076167
BIST
12:424.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 32,06
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:4218,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:4218,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0965
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:42990,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,45
|Açılış
|: 990,68
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:40
|NTGAZ
|35,88
|177.784.613
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.817.664
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.174.523
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,04
|172.781.258
|% 9,63
|
|ALARK
|73,35
|805.919.500
|% 9,48
|
|MARTI
|5,57
|20.243.149
|% -9,87
|
|ERBOS
|159,30
|177.493.092
|% -7,92
|
|HEDEF
|13,64
|63.089.315
|% -7,65
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|LIDER
|45,06
|33.086.453
|% -6,63
|
|THYAO
|100,80
|2.744.539.809
|% -1,56
|
|ASELS
|34,50
|2.677.764.810
|% 3,48
|
|SASA
|126,60
|2.085.262.176
|% -3,73
|
|TUPRS
|396,30
|1.193.521.059
|% 1,62
|
|PETKM
|13,97
|1.123.598.435
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,58
|804.952.498
|% 1,55
|
|ODAS
|8,23
|1.014.657.004
|% 4,97
|
|SKBNK
|2,01
|248.658.710
|% 0,50
|
|TSKB
|3,08
|369.454.517
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,01
|99.538.550
|% 2,02
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6186
|% 0,17
|
|Euro
|18,4393
|18,4506
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3338
|21,4408
|% 0,22
|
|Frank
|18,6007
|18,7127
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,12
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,97
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.704
|9,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,44
|