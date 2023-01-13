***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101747
BIST
11:164.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,07
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1618,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1620,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:161.149,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.149,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KNFRT
|15,07
|18.308.309
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|4.887.395
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|12.801.075
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,98
|1.410.703.268
|% -6,23
|
|ADEL
|111,80
|3.035.380
|% -5,41
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,80
|93.389.141
|% -4,88
|
|ASELS
|56,55
|2.437.536.528
|% 1,16
|
|EREGL
|40,24
|2.228.300.522
|% 1,67
|
|THYAO
|135,50
|2.048.530.800
|% -0,22
|
|KRDMD
|18,56
|1.996.684.503
|% -1,80
|
|EKGYO
|7,98
|1.410.703.268
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|1.410.703.268
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,56
|1.996.684.503
|% -1,80
|
|YKBNK
|9,20
|960.592.117
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|178.132.020
|% -0,38
|
|EREGL
|40,24
|2.228.300.522
|% 1,67
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7876
|18,7914
|% 0,04
|
|Euro
|20,3856
|20,3986
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8964
|23,0113
|% 0,12
|
|Frank
|20,1566
|20,2781
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,47
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.752
|7.810
|0,00
|
|Yarım
|3.774
|3.822
|0,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.911
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,06
|
Seans Raporu
11:16
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11:31EMKEL
Yüzde 5.80 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 769 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 4, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 27, 102.00 milyon TL de
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11:30DYOBY
Yüzde 7.95 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 606 adet işlem
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11:29BFREN
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 4, 281.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 080 adet işlem
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11:28EGEEN
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 5, 420.30 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 857 adet işlem