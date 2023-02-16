***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:14
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113954
BIST
12:435.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 69,16
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:4318,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:4320,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:431.112,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.112,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:43
|OYAKC
|30,14
|206.284.933
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.650.390
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|29.222.918
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|6.801.412
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.708.453
|% 9,99
|
|RAYSG
|14,15
|3.177.966
|% -9,99
|
|HATEK
|8,42
|23.695.021
|% -9,95
|
|MACKO
|59,75
|412.557.515
|% -9,33
|
|AGESA
|26,68
|51.643.490
|% -9,07
|
|SKTAS
|3,48
|19.692.840
|% -8,90
|
|THYAO
|142,00
|5.311.808.142
|% 1,50
|
|EREGL
|42,78
|3.916.756.694
|% 3,53
|
|TUPRS
|624,40
|2.967.309.362
|% 8,61
|
|KRDMD
|19,23
|2.504.323.336
|% 9,95
|
|SISE
|44,60
|2.288.405.473
|% 4,45
|
|KRDMD
|19,23
|2.504.323.336
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,42
|1.860.387.770
|% 1,55
|
|YKBNK
|9,28
|1.016.687.161
|% 3,80
|
|EKGYO
|7,43
|773.736.479
|% 3,19
|
|EREGL
|42,78
|3.916.756.694
|% 3,53
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8474
|18,8513
|% 0,01
|
|Euro
|20,1844
|20,1911
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6294
|22,7428
|% 0,10
|
|Frank
|20,3390
|20,4616
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,19
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.571
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.699
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,30
|