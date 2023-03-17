***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 10:21
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125780
BIST
11:405.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,74
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4019,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4020,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:401.179,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUCLK
|31,30
|25.654.890
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.194.084
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.538.884
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|84.350.786
|% 9,80
|
|MARKA
|10,60
|18.692.625
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,04
|10.361.877
|% -5,14
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.639.419.141
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|ASELS
|57,05
|910.442.671
|% 1,51
|
|THYAO
|133,50
|838.693.455
|% 0,98
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|AKFGY
|4,09
|296.190.778
|% 8,49
|
|EKGYO
|7,37
|527.204.478
|% 2,22
|
|YKBNK
|11,55
|661.621.005
|% 1,67
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0112
|23,1266
|% 0,30
|
|Frank
|20,4624
|20,5857
|% 0,48
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,37
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.912
|8.032
|24,00
|
|Tam
|7.925
|8.002
|16,00
|
|Yarım
|3.885
|3.916
|8,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.958
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,69
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 11 artarak (% 0.85 ) 4, 751
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11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, VAKFN, TUCLK, CRFSA, SUMAS
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11:55
BRKVY, SOKE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:55
ETYAT, VKING, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:55BVSAN
Yüzde 4.28 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 956, 887 adet işlem