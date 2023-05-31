***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 16:26
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155033
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2035
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2596
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.307,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 20,04
|Açılış
|: 1.307,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.610.427
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.524.517
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.906.376
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.888.347
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,85
|71.953.573
|% -5,55
|
|GSRAY
|8,34
|464.857.718
|% -5,23
|
|THYAO
|147,30
|5.963.181.388
|% 0,20
|
|YKBNK
|10,30
|3.862.249.016
|% 0,29
|
|AKBNK
|16,40
|3.458.716.783
|% 0,18
|
|GARAN
|27,34
|3.167.036.286
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,48
|2.911.575.979
|% -1,03
|
|YKBNK
|10,30
|3.862.249.016
|% 0,29
|
|ISCTR
|11,48
|2.911.575.979
|% -1,03
|
|EKGYO
|7,31
|1.585.764.122
|% -1,22
|
|AKBNK
|16,40
|3.458.716.783
|% 0,18
|
|KOZAL
|22,68
|2.650.936.912
|% 5,98
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6953
|20,7000
|% 1,00
|
|Euro
|22,2136
|22,2880
|% 1,21
|
|Sterlin
|25,5630
|25,6912
|% 1,09
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5039
|5,5315
|% 1,30
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.308
|19,61
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.014
|9.262
|85,21
|
|Yarım
|4.427
|4.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
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16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
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16:50XU030
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16:48BRKVY
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