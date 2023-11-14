***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 10:13
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217708
BIST
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12:127.600
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 31,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1228,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0536
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1230,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0775
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:121.791,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PENTA
|22,22
|132.571.370
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.072.963
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHGZT
|1,35
|60.558.815
|% -6,90
|
|THYAO
|235,50
|3.365.141.147
|% 1,42
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.416.561.030
|% 1,29
|
|REEDR
|26,00
|1.341.461.789
|% -4,76
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.152.646.051
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|457.509.905
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|112.991.646
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,59
|1.157.900.874
|% -1,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6138
|28,6440
|% 0,19
|
|Euro
|30,6884
|30,6989
|% 0,25
|
|Sterlin
|35,0622
|35,2380
|% 0,17
|
|Frank
|31,6189
|31,8093
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|870,91
|872,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,88
|986,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,63
|1.945,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:12
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12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 1 artarak (% 0.58 ) 7, 982
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12:26XU100
Endeks 7, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 29, 334.00 milyon TL de
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12:26GLCVY
Yüzde 6.78 oranında artışla 40.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 814 adet işlem
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12:25BANVT
Yüzde 7.15 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 042 adet işlem
-
12:24KLMSN
Yüzde 7.07 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 804, 784 adet işlem