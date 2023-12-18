***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 15:54
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226532
BIST
'
16:177.868
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -125,53
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1729,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1731,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1537
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:171.891,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.891,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:17
|UFUK
|99,55
|3.860.656
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.958.468
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.854.730
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.489.564
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|61.046.676
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|THYAO
|247,80
|4.800.256.724
|% -2,15
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.739.297.170
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.616.032.587
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.131.164
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,70
|390.574.059
|% -8,56
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7674
|31,7816
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,6722
|36,8561
|% 0,14
|
|Frank
|33,3363
|33,5372
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7238
|7,7625
|% 0,28
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|952,20
|955,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.176,67
|1.180,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,15
|2.023,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:34SAYAS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 558 adet işlem
-
16:33ASGYO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 999 adet işlem
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de