***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2022 09:16
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084136
BIST
10:294.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,16
|Açılış
|: 4.994
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|Önceki Kapanış
|: 4.963
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5.006
En Düşük
4.950
10:2918,6455
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:291.079,06
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|Önceki Kapanış
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1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:29
|GLCVY
|31,68
|40.906.384
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|243.827.469
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|72.279.014
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.635.795
|% 9,97
|
|PRKME
|20,20
|68.767.555
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|5.846.184
|% -9,94
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|BFREN
|3.564,50
|15.833.393
|% -8,60
|
|KONTR
|143,10
|106.481.494
|% -8,15
|
|THYAO
|131,00
|1.952.046.626
|% 2,10
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
|
|EREGL
|41,46
|790.212.929
|% 0,10
|
|KOZAL
|395,80
|720.479.103
|% 0,97
|
|TUPRS
|485,10
|649.100.484
|% 0,83
|
|EKGYO
|7,27
|556.924.416
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
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|ADESE
|1,76
|104.821.598
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,69
|126.328.875
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|109.670.972
|% 2,65
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6297
|18,6455
|% 0,06
|
|Euro
|19,6647
|19,6772
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8648
|22,9795
|% 0,20
|
|Frank
|19,8379
|19,9574
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.198
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,02
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|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,34
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