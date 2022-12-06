***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 09:04
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084573
BIST
10:224.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,96
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2218,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2219,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:221.061,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.061,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:22
|BARMA
|122,10
|13.285.091
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.618.459
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|15.713.480
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.669.021
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|287.003.999
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|109.071.337
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|77.861.068
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|15.852.459
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EREGL
|43,16
|1.600.049.697
|% 1,70
|
|THYAO
|139,10
|1.431.602.833
|% 0,36
|
|ASELS
|50,65
|700.546.539
|% 1,75
|
|ENKAI
|27,06
|697.473.506
|% 1,50
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EKGYO
|7,29
|416.336.806
|% 0,28
|
|ADESE
|1,95
|106.728.890
|% 5,41
|
|TSKB
|4,08
|221.087.176
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,69
|134.673.886
|% 0,75
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6410
|% 0,02
|
|Euro
|19,5279
|19,5370
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6487
|22,7622
|% 0,10
|
|Frank
|19,6677
|19,7862
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.120
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.453
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|0,69
|
Seans Raporu
10:22
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