***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2023 15:58
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121631
BIST
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|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
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|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
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|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
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|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
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|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
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|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|ASTOR
|46,10
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|% -5,42
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|ISCTR
|14,27
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|% 9,94
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
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|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9364
|18,9403
|% 0,11
|
|Euro
|19,9951
|20,0036
|% 0,22
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|Sterlin
|22,3081
|22,4199
|% -0,00
|
|Frank
|20,0187
|20,1393
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0300
|5,0553
|% 0,10
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,75
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.543
|7.611
|28,00
|
|Yarım
|3.685
|3.724
|13,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,07
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|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-0,55
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