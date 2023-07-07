***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2023 16:28
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.07.2023
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167353
BIST
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17:596.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,72
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5926,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0263
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5928,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:591.620,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,68
|Açılış
|: 1.620,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,77
|31.536.268
|% 34,64
|
|LIDER
|94,60
|134.139.514
|% 10,00
|
|HKTM
|55,00
|193.671.424
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.891.999
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|349.841.289
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|212.528.468
|% -9,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|OYAYO
|14,93
|35.508.806
|% -4,66
|
|PETUN
|60,00
|43.190.921
|% -4,23
|
|ASTOR
|81,70
|8.628.479.878
|% 4,95
|
|THYAO
|215,40
|6.593.659.909
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|EREGL
|39,02
|4.436.601.178
|% 1,61
|
|TUPRS
|91,15
|3.613.395.031
|% 3,52
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|ZOREN
|3,58
|616.790.771
|% 0,28
|
|DOHOL
|10,94
|1.583.897.696
|% 5,39
|
|YKBNK
|12,94
|1.886.559.928
|% -0,61
|
|KRDMD
|24,26
|2.878.463.939
|% 4,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0658
|26,0991
|% 0,10
|
|Euro
|28,5272
|28,5682
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3141
|33,4812
|% 0,56
|
|Frank
|29,1553
|29,3309
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9261
|6,9609
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|17,02
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|17,74
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.434
|10.685
|19,00
|
|Yarım
|5.225
|5.367
|10,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|1,17
|