***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.07.2023 13:19
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168672
BIST
'
14:186.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,28
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1826,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0655
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1828,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:181.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.614,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EUPWR
|114,40
|1.433.048.848
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.988.951
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.523.733
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|137.095.376
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,03
|15.896.931
|% -5,53
|
|YAPRK
|116,50
|41.181.787
|% -4,51
|
|RAYSG
|31,62
|46.674.266
|% -3,77
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,60
|5.652.974.865
|% 1,16
|
|THYAO
|215,80
|4.563.797.125
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,44
|3.024.769.529
|% -0,12
|
|ASELS
|61,50
|2.701.374.616
|% 4,15
|
|TUPRS
|90,25
|2.338.900.565
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,44
|3.024.769.529
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,66
|476.553.967
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.264.170
|% 6,17
|
|PETKM
|16,41
|1.661.475.295
|% 3,01
|
|YKBNK
|13,07
|1.225.257.449
|% 0,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5977
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2695
|33,4363
|% -0,17
|
|Frank
|29,2086
|29,3845
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9366
|6,9714
|% 0,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,21
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.400
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,64
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem