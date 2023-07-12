***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.07.2023 17:11
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170998
BIST
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17:196.392
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 28,66
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0536
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3158
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,58
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|ADEL
|265,60
|239.156.477
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.186.415
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.149.533.388
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.856.333
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,10
|7.109.486.172
|% 3,52
|
|ISCTR
|15,03
|6.564.921.835
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,48
|5.935.580.359
|% 7,31
|
|THYAO
|213,50
|5.642.003.818
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.761.012.074
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.761.012.074
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,10
|7.109.486.172
|% 3,52
|
|ISCTR
|15,03
|6.564.921.835
|% 3,51
|
|SKBNK
|3,03
|962.129.772
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,48
|5.935.580.359
|% 7,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1406
|26,1470
|% 0,21
|
|Euro
|29,0426
|29,0524
|% 1,10
|
|Sterlin
|33,8470
|34,0167
|% 0,55
|
|Frank
|29,9938
|30,1744
|% 1,43
|
|Riyal
|6,9482
|6,9831
|% 0,11
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|22,97
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|22,77
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.598
|10.804
|144,00
|
|Yarım
|5.299
|5.427
|72,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,18
|0,76
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,77
|