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***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

18.10.2023 17:31
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207522


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HKTM 75,35 345.401.042 % 10,00  
MEKAG 40,22 4.747.086 % 9,95  
DOFER 22,76 1.155.252 % 9,95  
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Sterlin 33,9251 34,0953 % -0,09  
Frank 31,0432 31,2302 % 0,37  
Riyal 7,4450 7,4823 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 22,01  
Altın Gr. 1.751 1.751 22,23  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.841 11.962 191,00  
Yarım 5.939 6.004 96,00  
Çeyrek 2.960 3.002 48,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,82 0,00  
Gümüş Gr. 20,50 20,53 0,02  
B. Petrol 91,13 91,13 1,23  
Seans Raporu 18:05
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