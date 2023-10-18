***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2023 17:31
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207522
BIST
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18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0734
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0534
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.752,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 23,63
|Açılış
|: 1.752,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MEKAG
|40,22
|4.747.086
|% 9,95
|
|DOFER
|22,76
|1.155.252
|% 9,95
|
|MIATK
|576,90
|127.207.084
|% 9,66
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|BVSAN
|115,20
|424.268.469
|% -8,93
|
|TATEN
|41,10
|362.441.453
|% -8,59
|
|MAGEN
|57,05
|120.744.757
|% -8,57
|
|HATSN
|61,15
|218.755.090
|% -8,18
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|ALFAS
|130,80
|1.441.889.054
|% -2,53
|
|GESAN
|92,40
|1.177.729.678
|% -6,38
|
|EUPWR
|198,40
|992.822.208
|% -4,84
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|PSGYO
|5,57
|185.108.116
|% -4,13
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|MOBTL
|3,94
|75.251.327
|% -2,48
|
|SEGYO
|3,80
|66.100.427
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0042
|28,0136
|% 0,28
|
|Euro
|29,4948
|29,5308
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,9251
|34,0953
|% -0,09
|
|Frank
|31,0432
|31,2302
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4450
|7,4823
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.751
|1.751
|22,23
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.841
|11.962
|191,00
|
|Yarım
|5.939
|6.004
|96,00
|
|Çeyrek
|2.960
|3.002
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,13
|91,13
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de