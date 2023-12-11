***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2023 11:18
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224313
BIST
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15:067.770
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -143,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.749
En Yüksek
7.925
15:0628,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0102
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0631,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
15:061.860,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,98
|Açılış
|: 1.860,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AVTUR
|8,80
|4.621.201
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.722.307
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.950.952
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.714.783
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|LIDER
|56,45
|214.364.493
|% -9,17
|
|ALCAR
|1.330,00
|354.206.424
|% -8,97
|
|EGEEN
|12.502,50
|838.068.205
|% -8,91
|
|THYAO
|248,80
|4.346.782.480
|% -2,05
|
|AGROT
|15,27
|1.866.447.880
|% 9,94
|
|TCELL
|57,75
|1.813.995.862
|% -1,28
|
|AKBNK
|34,90
|1.783.962.370
|% -0,17
|
|ISCTR
|22,14
|1.769.549.350
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.270.161.048
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.866.447.880
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.761.689.032
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.769.549.350
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|370.638.103
|% -2,91
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9876
|28,9942
|% 0,03
|
|Euro
|31,2288
|31,2464
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|924,93
|926,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,53
|953,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,52
|75,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,39
|1.995,70
|% 0,66
|