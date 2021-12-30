***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGÜRE KÖRFEZ TERMAL DEVREMÜLK TESİSİ 2021 YIL SONU SATIŞ ve KİRA DEĞER TESPİT RAPORURapor Tarihi30.12.2021AçıklamalarŞirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2021 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987198BIST