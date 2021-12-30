***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKARTAL HORİZON SİTESİ 2021 YIL SONU SATIŞ VE KİRA DEĞER TESPİT RAPORURapor Tarihi30.12.2021AçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesinde kain Körfez Horizon Sitesi 2021 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987199BIST