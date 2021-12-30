***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2021 18:19
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KARTAL HORİZON SİTESİ 2021 YIL SONU SATIŞ VE KİRA DEĞER TESPİT RAPORU
Rapor Tarihi
30.12.2021
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesinde kain Körfez Horizon Sitesi 2021 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987199
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1211
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1644
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0914
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2728
|13,3034
|% 0,92
|
|Euro
|15,0452
|15,0914
|% 1,10
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-0,63
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında