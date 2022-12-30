***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:11
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KİLYOS ARSASI 2022 YIL SONU DEĞER TESPİT RAPORU
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli, Sarıyer İçesi, Kilyos Mahallesinde kain arsanın 2022 yıl sonu değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091467
BIST
15:365.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 79,13
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3618,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3620,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:361.094,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.094,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TERA
|19,48
|3.200.895
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.443
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|423.676.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.506.061
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,04
|346.832.210
|% -5,94
|
|ASELS
|62,15
|7.477.232.545
|% 5,70
|
|TUPRS
|533,30
|4.425.811.637
|% 5,29
|
|THYAO
|144,00
|4.174.998.981
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|TCELL
|39,24
|3.043.504.652
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,87
|3.025.468.941
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,74
|3.003.079.266
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,95
|2.198.444.003
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|2.039.000.283
|% 0,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7131
|18,7201
|% 0,08
|
|Euro
|19,9937
|20,0084
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,4906
|22,6034
|% -0,07
|
|Frank
|20,1981
|20,3198
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:34
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15:46BIOEN
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