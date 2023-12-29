***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKÖRFEZ GYO KARTAL HORİZON SİTESİ 2023 YILSONU DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesinde kain Horizon Sitesi 2023 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230765BIST