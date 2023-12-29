***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:06
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
KÖRFEZ GYO GÜRE KÖRFEZ TERMAL DEVREMÜLK TESİSİ 2023 YILSONU DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2023 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230766
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1380
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5528
|29,5621
|% 0,47
|
|Euro
|32,7377
|32,7575
|% 0,26
|
|Sterlin
|37,5523
|37,7406
|% 0,51
|
|Frank
|35,1647
|35,3766
|% 1,24
|
|Riyal
|7,8597
|7,8991
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,90
|1.005,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,02
|1.111,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,19
|% 0,66
|