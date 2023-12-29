***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKÖRFEZ GYO GÜRE KÖRFEZ TERMAL DEVREMÜLK TESİSİ 2023 YILSONU DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarŞirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2023 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230766BIST