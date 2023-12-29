***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarihli toplantısında Şirketimizin süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı izni geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına karar vermiştir. Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz 10.Kasım.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde Kayıtlı Sermaya Tavanı artırımı kararı alınmış ve Sermaye Piyasasına başvurulmuştu.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı izni geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 330.000.000,-TL'den 1.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz 10.Kasım.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde Kayıtlı Sermaya Tavanı artırımı kararı alınmış ve Sermaye Piyasasına başvurulmuştu.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230736BIST