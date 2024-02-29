***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.02.2024Ek AçıklamalarDaha önceki duyurularımızda 29.Aralık.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde Kayıtlı Sermaya Tavanı artırımı kararı alındığı, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu ve başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.02.2024 tarih ve E-12233903-340.08-49125 sayılı yazısı ile onaylandığı duyurulmuştu.Esas Sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı onay başvurumuzun, Ticaret Bakanlığının 26.02.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094347514 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza iletilmiştir.Esas Sözleşme tadili, ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252879BIST