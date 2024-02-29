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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.02.2024 09:55
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.02.2024

Ek Açıklamalar
Daha önceki duyurularımızda 29.Aralık.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde Kayıtlı Sermaya Tavanı artırımı kararı alındığı, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu ve başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.02.2024 tarih ve E-12233903-340.08-49125 sayılı yazısı ile onaylandığı duyurulmuştu.
Esas Sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı onay başvurumuzun, Ticaret Bakanlığının 26.02.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094347514 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza iletilmiştir.
Esas Sözleşme tadili, ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252879


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