***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.03.2023 17:06
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 08.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-15685 sayılı yazısında şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121710
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1654
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1255
En Düşük
19,8891
17:591.107,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.107,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.601.372
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.370.933
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.017
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.797.462
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.838
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.359.039
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|747.855.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.120.549.751
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9364
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|20,0112
|20,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,3401
|22,4521
|% 0,14
|
|Frank
|20,0409
|20,1617
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0300
|5,0553
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
|