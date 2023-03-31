***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.03.2023 16:37
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 31.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-16383 sayılı yazısında şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130321
BIST
17:384.842
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -54,42
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3819,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3820,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:381.220,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.219,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.184.979
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.001.138
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,30
|2.625.312.853
|% -0,56
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,40
|2.439.281.257
|% 2,20
|
|TUPRS
|531,60
|2.322.858.410
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,56
|836.995.125
|% 9,40
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|ALBRK
|2,90
|451.019.315
|% 3,20
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,25
|731.862.225
|% -2,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6664
|23,7850
|% -0,05
|
|Frank
|20,9391
|21,0653
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0947
|5,1203
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|
Seans Raporu
17:38
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17:53ALCTL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 995 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, HEKTS, TKFEN
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, AKBNK, BIMAS
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 94 kaybederek (% -1.04 ) 4, 352
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17:52
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