***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.07.2023 08:12
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 07.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18240 sayılı yazısında şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168029
BIST
'
10:016.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,24
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.283
10:0126,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0653
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
10:0128,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
10:011.614,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.614,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler10:01
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|VANGD
|13,39
|2.841.171
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,92
|147.994
|% 9,83
|
|KSTUR
|384,00
|398.208
|% 9,78
|
|YAPRK
|114,10
|1.100.609
|% -6,48
|
|SELGD
|8,50
|112.022
|% -3,52
|
|AYES
|21,80
|62.239
|% -3,11
|
|TGSAS
|22,20
|87.179
|% -2,46
|
|ICUGS
|8,33
|123.067
|% -2,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|EREGL
|39,60
|4.552.766.938
|% 1,54
|
|SISE
|46,56
|3.283.176.948
|% 0,00
|
|ASELS
|59,05
|3.068.030.987
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|EREGL
|39,60
|4.552.766.938
|% 1,54
|
|AKBNK
|20,26
|2.253.987.552
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0972
|26,1028
|% 0,25
|
|Euro
|28,5974
|28,6133
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,3319
|33,4991
|% 0,02
|
|Frank
|29,1846
|29,3604
|% -0,03
|
|Riyal
|6,9396
|6,9744
|% 0,28
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,95
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.418
|10.653
|-13,00
|
|Yarım
|5.217
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,53
|