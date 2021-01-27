***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2021 yılı için mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş'den alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ise Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'den alınmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905006BIST