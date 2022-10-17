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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 16:25
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Şirketimize ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kilyos Köyü, 933 ada, 3 parsel sayılı 8.841 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın yarısına yakın kısmının imar planında yol, park ve ilköğretim tesis alanı olarak ayrılmasına rağmen bugüne kadar kamulaştırılmamış olması nedeniyle ilgili kurumlar aleyhine tazminat davası açılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072507


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Çeyrek 1.640 1.656 -3,00  
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Gümüş Gr. 11,30 11,32 0,39  
B. Petrol 93,05 93,05 1,42  
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