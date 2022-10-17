***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kilyos Köyü, 933 ada, 3 parsel sayılı 8.841 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın yarısına yakın kısmının imar planında yol, park ve ilköğretim tesis alanı olarak ayrılmasına rağmen bugüne kadar kamulaştırılmamış olması nedeniyle ilgili kurumlar aleyhine tazminat davası açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072507BIST