***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 16:25
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kilyos Köyü, 933 ada, 3 parsel sayılı 8.841 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın yarısına yakın kısmının imar planında yol, park ve ilköğretim tesis alanı olarak ayrılmasına rağmen bugüne kadar kamulaştırılmamış olması nedeniyle ilgili kurumlar aleyhine tazminat davası açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072507
BIST
16:523.839
En Yüksek
|Değişim
|: 5,86%
|| 212,39
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:5218,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:5218,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1327
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:52994,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,55
|Açılış
|: 994,52
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:52
|AKBNK
|14,85
|1.476.036.965
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.797.429
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.316.628
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.164.484
|% 9,99
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,68
|53.642.616
|% -6,59
|
|MEGAP
|4,68
|53.642.616
|% -6,59
|
|ESCOM
|25,96
|33.245.238
|% -4,91
|
|THYAO
|98,35
|7.761.192.148
|% 9,28
|
|PETKM
|14,36
|4.253.862.927
|% -1,58
|
|EKGYO
|4,45
|3.630.042.891
|% 5,45
|
|ASELS
|32,74
|3.435.295.560
|% 5,14
|
|SISE
|31,16
|3.263.538.085
|% 6,49
|
|EKGYO
|4,45
|3.630.042.891
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.857.227.682
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|567.762.579
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.872.962.924
|% 9,97
|
|PETKM
|14,36
|4.253.862.927
|% -1,58
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5770
|18,5831
|% 0,08
|
|Euro
|18,1845
|18,1973
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0130
|21,1184
|% 1,54
|
|Frank
|18,5665
|18,6783
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% -0,01
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,84
|
|Altın Gr.
|996
|996
|14,51
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.720
|6.777
|-13,00
|
|Yarım
|3.274
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,39
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,42
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07VKING
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 534 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 200, 8 artarak (% 6.26 ) 3, 409
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, VAKBN, GARAN, COSMO, SKBNK, HALKB, SAHOL, YKBNK, CONSE, YEOTK
-
17:05
CONSE, YEOTK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
AKYHO, OTKAR, BANVT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında