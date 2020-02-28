***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 16:21
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822803
BIST
17:18105.378
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -5.040,81
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:186,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:186,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:18326,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,82
|41.842.185
|% 13,02
|
|HUBVC
|25,70
|16.561.256
|% 11,10
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,39
|1.597.187
|% -11,72
|
|VKGYO
|2,33
|70.479.077
|% -11,41
|
|AVGYO
|1,52
|49.612.485
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,30
|15.076.188
|% -10,85
|
|MPARK
|14,73
|8.036.318
|% -10,62
|
|THYAO
|11,70
|1.550.003.018
|% -3,70
|
|ASELS
|27,46
|1.017.368.170
|% -1,86
|
|GARAN
|9,46
|527.106.172
|% -7,16
|
|AKBNK
|6,74
|293.350.568
|% -6,52
|
|YKBNK
|2,32
|249.852.815
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,38
|206.981.595
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|165.184.205
|% -5,43
|
|THYAO
|11,70
|1.550.003.018
|% -3,70
|
|ODAS
|1,95
|248.923.813
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|249.852.815
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9770
|8,0170
|% 0,08
|
|Frank
|6,4211
|6,4598
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-12,16
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-14,31
|
|Yarım
|1.040
|1.066
|-6,92
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-1,34
|
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