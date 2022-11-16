***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 14:35
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080299
BIST
14:304.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 71,74
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:3018,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:3019,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1256
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:301.066,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.066,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ALBRK
|3,08
|219.943.091
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|105.886.993
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|82.874.864
|% 9,99
|
|HKTM
|111,30
|186.249.125
|% 9,98
|
|YAYLA
|7,06
|105.079.032
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.855.310
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|332.274.648
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.451.847
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,31
|5.545.601.681
|% 4,82
|
|THYAO
|106,10
|5.539.915.649
|% -2,66
|
|ISCTR
|10,25
|4.773.002.391
|% 5,34
|
|AKBNK
|17,10
|4.202.546.774
|% 5,62
|
|EREGL
|37,38
|3.968.241.914
|% -0,59
|
|YKBNK
|11,31
|5.545.601.681
|% 4,82
|
|ISCTR
|10,25
|4.773.002.391
|% 5,34
|
|SKBNK
|2,41
|1.028.279.434
|% 2,99
|
|TSKB
|3,38
|1.244.663.483
|% 3,68
|
|EKGYO
|5,59
|1.848.258.653
|% 0,54
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6154
|% 0,07
|
|Euro
|19,3826
|19,3952
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,0938
|22,2046
|% 0,43
|
|Frank
|19,7257
|19,8446
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,83
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.082
|7.194
|-1,00
|
|Yarım
|3.439
|3.517
|0,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|0,50
|
Seans Raporu
14:27
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14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TTKOM, THYAO
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14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 18 artarak (% 1.47 ) 4, 161
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14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, MEGAP, MEGAP, BRLSM, YEOTK, FONET, ALBRK, AKENR, HUNER, IEYHO
-
14:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALCTL, MNDRS, SNGYO, DOGUB, KERVN, ZEDUR
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14:42
AGESA, INVES, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında