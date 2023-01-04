***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:09
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093160
BIST
16:025.555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -71,18
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
16:0218,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:0219,8860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1199
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:021.116,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.116,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EYGYO
|22,90
|14.847.559
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.356.530
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.400.597
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.463.428
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.949.025
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.029.896
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.765.863
|% -9,93
|
|LIDER
|88,85
|23.486.626
|% -8,78
|
|KMPUR
|104,00
|122.835.727
|% -8,37
|
|EREGL
|43,06
|9.350.125.569
|% 1,94
|
|KRDMD
|19,64
|6.688.020.291
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,34
|6.013.039.804
|% -0,85
|
|ASELS
|65,60
|5.294.365.756
|% -5,07
|
|THYAO
|145,50
|5.128.003.844
|% -1,29
|
|EKGYO
|9,34
|6.013.039.804
|% -0,85
|
|KRDMD
|19,64
|6.688.020.291
|% 4,41
|
|EREGL
|43,06
|9.350.125.569
|% 1,94
|
|YKBNK
|11,75
|2.425.283.499
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,73
|2.389.594.887
|% 0,47
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7415
|18,7457
|% 0,13
|
|Euro
|19,8754
|19,8860
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,5255
|22,6385
|% 0,83
|
|Frank
|20,1188
|20,2400
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9699
|4,9949
|% 0,15
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.117
|10,88
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.548
|7.605
|30,00
|
|Yarım
|3.655
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,58
|0,15
|