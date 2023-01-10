***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:06
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099224
BIST
11:295.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,56
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2918,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2920,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:291.131,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.131,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:27
|EUHOL
|2,36
|49.832.726
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.745.414
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.951,10
|26.609.867
|% -9,04
|
|KATMR
|2,35
|202.451.114
|% -8,56
|
|TSPOR
|4,23
|49.919.367
|% -6,21
|
|THYAO
|136,70
|2.358.674.560
|% -1,23
|
|ASELS
|59,15
|2.220.363.181
|% 0,08
|
|EREGL
|39,98
|2.150.964.929
|% 0,40
|
|KRDMD
|18,94
|2.045.733.397
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,87
|1.451.006.265
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|1.451.006.265
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,94
|2.045.733.397
|% 0,80
|
|KATMR
|2,35
|202.451.114
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,16
|790.431.819
|% 0,40
|
|GSRAY
|8,22
|472.537.158
|% 9,89
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7792
|% 0,05
|
|Euro
|20,1717
|20,1812
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7920
|22,9063
|% 0,02
|
|Frank
|20,3300
|20,4525
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,12
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.715
|7,00
|
|Yarım
|3.717
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,68
|