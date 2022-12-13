***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.12.2022 14:48
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 13.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06.13284 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Kron Teknoloji A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086863
BIST
17:375.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 83,94
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:3718,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:3719,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2235
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:371.088,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 21,91
|Açılış
|: 1.088,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SILVR
|19,36
|204.276.548
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.498.537
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|121.845.379
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|276.126.151
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,84
|40.893.661
|% -5,95
|
|AKGRT
|3,77
|307.165.983
|% -5,51
|
|SMRTG
|106,90
|760.225.214
|% -5,48
|
|AKSGY
|7,63
|105.378.502
|% -5,22
|
|KRDMD
|18,61
|10.159.172.438
|% 8,77
|
|EREGL
|43,30
|8.059.889.596
|% 4,39
|
|ASELS
|59,90
|7.562.089.969
|% 1,78
|
|THYAO
|145,40
|7.278.293.908
|% 0,28
|
|SISE
|41,52
|5.364.060.367
|% 3,64
|
|KRDMD
|18,61
|10.159.172.438
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,98
|4.125.049.993
|% 1,27
|
|SKBNK
|2,77
|900.127.714
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,68
|3.466.895.898
|% 0,60
|
|TSKB
|4,25
|1.253.820.260
|% 1,43
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6444
|% 0,04
|
|Euro
|19,8534
|19,8591
|% 1,14
|
|Sterlin
|23,0414
|23,1570
|% 1,08
|
|Frank
|20,0464
|20,1671
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,03
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,93
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,75
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.314
|7.367
|124,00
|
|Yarım
|3.542
|3.602
|61,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,40
|0,44
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52XU100
Endeks 5, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 130, 893.00 milyon TL de
-
17:52CRFSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 75.70 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 963 adet işlem
-
17:51KRDMB
Yüzde 9.16 oranında artışla 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 965, 528 adet işlem
-
17:50KRSTL
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 167, 432 adet işlem
-
17:49KRDMA
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 566, 923 adet işlem